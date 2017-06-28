В трех ведущих странах исламского мира - Иране, Турции и Саудовской Аравии существуют радикальные силы, заинтересованные в дестабилизации межконфессиональной ситуации в Азербайджане, полагает политолог, профессор, бывший председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рафик Алиев.

Комментируя haqqin.az заявление главы Управления мусульман Кавказа (УМК) шейха уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде о неправомерном вмешательстве некоторых государств во внутренние дела Азербайджана, ученый–теолог подчеркнул, что «есть те, кто стремится посеять межрелигиозную рознь в нашей стране».

Р.Алиев считает, что радикальные исламские течения камуфлируют свои политические цели религиозными мотивами, задачи они ставят вполне конкретные: путем обострения религиозной ситуации расшатать внутриполитическую стабильность, привести к кризису государственные институты и в конечном счете взять Азербайджан под свой политико-экономический контроль.

«В каких-то случаях сами власти в отдельных странах вовлечены в процесс религиозной диверсии, но в основном этим заняты влиятельные автономные политические группы или религиозные деятели», - указывает эксперт.

Азербайджанские власти многое делают для поддержания межконфессионального согласия. Напряженность между мусульманами и христианами и между мусульманами и иудеями в Азербайджане исключена, однако не это является основной целью радикалов извне. Их усилия направлены на провоцирование разлада между суннитами и шиитами, не сомневается Р.Алиев.

«Начиная с ХVI века на религиозных противоречиях суннитского и шиитского течений ислама играли, получая определенную выгоду для себя, ведущие европейские державы», - подчеркивает профессор.

Вместе с тем серьезным сдерживающим фактором на пути дестабилизации ситуации в Азербайджане сегодня является Россия. Москве выгоден стабильный Азербайджан как фактор сохранения устойчивости во всем Южнокавказском регионе.

«Без твердой политической стабильности в Азербайджане формирование политической оси РФ – Турция - Иран невозможно, поэтому Москва - естественный союзник в отражении внешних радикально-религиозных экспансий», - уверен он.