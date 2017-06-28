Подписаться на уведомления
 

О дестабилизации в Азербайджане кого имел ввиду Аллахшукюр Пашазаде?

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

В трех ведущих странах исламского мира - Иране, Турции и Саудовской Аравии существуют радикальные силы, заинтересованные в дестабилизации межконфессиональной ситуации в Азербайджане, полагает политолог, профессор, бывший председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рафик Алиев.

Комментируя haqqin.az заявление главы Управления мусульман Кавказа (УМК) шейха уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде о неправомерном вмешательстве некоторых государств во внутренние дела Азербайджана, ученый–теолог подчеркнул, что «есть те, кто стремится посеять межрелигиозную рознь в нашей стране».

Р.Алиев считает, что радикальные исламские течения камуфлируют свои политические цели религиозными мотивами, задачи они ставят вполне конкретные: путем обострения религиозной ситуации расшатать внутриполитическую стабильность, привести к кризису государственные институты и в конечном счете взять Азербайджан под свой политико-экономический контроль.

«В каких-то случаях сами власти в отдельных странах вовлечены в процесс религиозной диверсии, но в основном этим заняты влиятельные автономные политические группы или религиозные деятели», - указывает эксперт. 

Азербайджанские власти многое делают для поддержания межконфессионального согласия. Напряженность между мусульманами и христианами и между мусульманами и иудеями в Азербайджане исключена, однако не это является основной целью радикалов извне. Их усилия направлены на провоцирование разлада между суннитами и шиитами, не сомневается Р.Алиев.

«Начиная с ХVI века на религиозных противоречиях суннитского и шиитского течений ислама играли, получая определенную выгоду для себя, ведущие европейские державы», - подчеркивает профессор.

Вместе с тем серьезным сдерживающим фактором на пути дестабилизации ситуации в Азербайджане сегодня является Россия. Москве выгоден стабильный Азербайджан как фактор сохранения устойчивости во всем Южнокавказском регионе.

«Без твердой политической стабильности в Азербайджане формирование политической оси РФ – Турция - Иран невозможно, поэтому Москва - естественный союзник в отражении внешних радикально-религиозных экспансий», - уверен он.

1437 просмотров


Старости
Борис Пастухов:
Борис Пастухов: "Мы с Примаковым доставили из Еревана в Баку сотню пленных азербайджанцев"
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
29 Июн 34° / 23°
30 Июн 31° / 23°
1 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Полицейский вертолет атаковал Верховный суд с требованием отставки президента
Ультиматум Вашингтона Асаду. Переполох в Москве и Тегеране наш комментарий
С чем уехал из Баку президент Додон? haqqin.az из Кишинева
А в Беларуси вводят «налог на секс» haqqin.az из Минска
Турция отгородится от Армении стеной
Хатаинский район завалили мусором приемная haqqin.az
Иран готов стоять против всех комментирует Владимир Месамед
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову наше послесловие
На дне... в Армении наша реплика
О дестабилизации в Азербайджане кого имел ввиду Аллахшукюр Пашазаде?
Мадуро пригрозил прибегнуть к оружию
Саргсян созвал Совбез
Университет Техаса эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Британия ответит ракетным ударом на кибератаку
Кибератаки вызвали рост цен на нефть обновлено
Саудовская Аравия отказывается от переговоров с Катаром
Вашингтон готов использовать энергоресурсы в качестве "экономического оружия" заявление министра
Киев обвинил Москву в гибели командующего спецназом
Прием в честь Ильхама Алиева в Польше фото
Салманов торговал марихуаной на праздничной ярмарке фото; видео
Число пользователей Facebook превысило два миллиарда
В Нью-Йорке в метро два вагона сошли с рельсов десятки пострадавших
Ариф Рагимов: «Гонка в Баку – историческая… Не знаю, откуда идет критика»
Автомобиль турецкой армии попал в засаду: есть погибшие и раненые
В России осудили убийцу гражданина Азербайджана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться