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На дне... в Армении наша реплика

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Заявление лидера партии «Наследие» Раффи Ованнисяна о необходимости консолидации оппозиционных сил всколыхнуло всю муть, осевшую на дно политической власти Армении. Призыв, несомненно, единственно верный – только такое объединение способно продвинуть политические и экономические реформы в стране, однако сама по себе тема настолько затаскана, что давно стала нежизнеспособной.

Но когда нечего сказать и непонятно, что делать, силы, позиционирующие себя как оппозиционные, непременно обращают свои взоры туда, куда за 25 лет своего существования они так и не смогли добраться – к консолидации.

Пустозвонство своих деклараций Ованнисян продемонстрировал еще в 2013 году, когда его фактически избрали президентом страны. Свое право возглавить страну он тогда так и не смог, подставив под удар и народ, который его избрал, и всю оппозиционную рать, и своих соратников. К тому же хоть идея объединения и выглядит весьма патриотично и философски мудро, главное все же цель, которую она преследует. Так вот в случае армянской оппозиции эта благородная идея на практике всегда порождала лишь количественный эффект и никогда не перерастала в качество. Не говоря уже о конкретной реализации… Что весьма устраивало режим террористов, захвативших власть в стране.

Справедливости ради следует отметить, что прежде ранее количественная составляющая так называемой консолидации оппозиции все же оказывала определенное воздействие, на власти. Но сегодня и это обнулилось.

Все в нашем мире стремительно меняется, вот и внутриполитическая ситуация в Армении сегодня совсем не та, что была вчера. Да и общемировой событийный ряд разительно изменился. Время неумолимо диктует свои законы, и сегодня эфемерный оппозиционный количественный эффект, тем паче зависший на нулевой отметке, никак не влияет на настрой армянского общества. Пришло время предложить новые решения, новые, жизнеспособные и эффективные меры выхода из тупиковой ситуации, в которую вогнала страну преступная власть.

А необходимость выработать механизмы влияния на общественное мнение сейчас вышла на первый план. Именно оппозиция должна выступить с содержательными и осуществимыми предложениями. В этом Армения нуждается уже давно. Однако для мнящего себя оппозиционным вожаком Ованнисяна озвучивание заржавелого призыва к консолидации и выступлению единым не более чем желание угодить своему хозяину, ради которого он отказался от власти и откажется от чего угодно, если это будет угодно власти. В этом-то и вся суть: заменить мертворожденными декларациями настоящее противостояние режиму. Ведь очередная «консолидация» не подкрепляется никакими конкретными целями и задачами.

Как показала новейшая история Армении, «идейное объединение» в действительности служит для предводителей оппозиционных сил, набравших хоть какое-то поголовье членов, способом выпросить для себя у властей кусок пожирнее. И конечно же, единственной жертвой всех этих шкурнических манипуляций руководителей, даже неважно каких - государственных или оппозиционных, становится общество, народ, который либо впадает в депрессию, либо становится сверхагрессивным.

Проявление любого из этих экстремальных состояний губительно не только для конкретного человека, но и для всего общества и государства и, как ни странно, особенно для тех, кто является тому причиной.  И горе тому, от кого придут посулы каких-либо решений, но не последует конкретных мер для выхода из политического и социального вакуума.

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