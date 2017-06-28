… Это всё чёртовы обстоятельства. Из-за них меня не было в городе. Из-за них я слишком поздно узнал, что он уже несколько дней в Баку. Ведь мы не виделись с ним с осени 93-го года. Подумать только, без малого четверть века!.. Теперь хотя бы попрощаться. Пусть даже переброситься хотя бы парой слов. А нам было о чем поговорить и было что вспомнить.

Распиравшее меня былое охладил голос, вставшей на моем пути миловидной девушки.

- Вам кого? – с явным недоумением спрашивала она.

- Проханова! - озирая полупустой Вип зал и, пытаясь обойти её, бросаю я, - Писателя Проханова.

- Александра Андреевича?.. Так он…- она кивает в сторону громадного окна, за которым, как на ладони, лежало взлетное поле.

«Боинг», на борту которого уже находился Александр Андреевич Проханов, неумолимо и мощно взмывал в сверкающий звездами черный бархат неба. Не успел-таки! Опоздал… И меня, донельзя расстроенного, успокаивала разве только эта летняя, необычайно нежная и по-праздничному сверкающая звездами ночь.

… И вспомнилась мне, Александр Андреевич, ночь другая. Та, осенняя. 93 года. Вы её, наверняка, не забыли. Она была тихая, но тревожная. Мрачное было время. Карабах в огне. Азербайджанцы, да и весь мир еще в шоке от устроенной армянами массовой резни мирного населения в Ходжалы… Идущие к власти полуграмотные националисты рвут страну на лоскуты. Страна катится к своему, казалось бы, неминуемому краху. Безнадёга. Голод… А мы сидим в гостинице и ждем звонка из президентского аппарата. Нас всех и в первую очередь вас Александр Андреевич еще с утра обещал принять Гейдар Алиев.

…Тогда, как вы помните, наш с вами общий друг, успешный московский предприниматель Фуад Новрузов вышел на вас с предложением собрать группу политологов-интеллектуалов и десантироваться в Баку. Нужно было поддержать недавно ставшего главой Азербайджана Гейдара Алиева.

«Обязательно нужно, - сказали вы тогда Фуаду. - Доставшиеся ему «авгиевы конюшни» ох, как нелегко чистить… Хотя какие они «авгиевы»?! Это дерьмо меченого Господом недоумка Горбачева и нынешнего петрушки Ельцина… Они не русские люди. У них ничего русского…»

«Как это не русские?» - спрашиваю я Фуада, который чуть ли не дословно передавал мне вашу реакцию.

«А вот так!.. »

…И мне вспомнился его рассказ о том, как на одном из собраний Союза писателей СССР, что проходил в декабре 1989 года, вы, Александр Андреевич, схлестнулись с теми, кто славословил Горбачева, который в то время еще восседал на вершине власти. И вот в момент, когда один из распалившихся бонз писательского сообщества, под взрыв аплодисментов произнес: «Нашему дорогому Генеральному секретарю товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву мы уже сейчас, при его жизни, должны поставить памятник». Но не гром аплодисментов заглушил его следующую фразу, предлагавшую вынести такую резолюцию. Это вы, поднявшись к трибуне, плечом оттолкнули его от микрофона. Зал замер. Зал полагал, что вы скажете нечто подобное… Вы подняли руку и, наклонившись к микрофону, сказали: «Я согласен…» Зал ожидал привычного сладкозвучного «одобрямса», а вы бросили ему в лицо бомбу. «Но на постаменте этого надгробия, - продолжили вы, - следует выгравировать: «Я один сделал то, что не смог сделать Гитлер»… Он не будет иметь аналогов в мире. Потому что он в назидании потомкам станет памятником позора и предательства… Посмотрите, что творится в Карабахе, Прибалтике, Фергане и вообще везде и всюду. Кровь и нацизм!.. Держава на грани катастрофы…»

… -Такое мог сказать только настоящий русский человек, - говорил мне Новрузов,- У настоящего русского нерв справедливости не покрыт крокодиловой чешуёй. Настоящий русский человек бесстрашно бросит всесильному властителю всю налитую желчью правду… Вот почему Андреич сказал – «Они не русские люди».

…Вы, Александр Андреевич, на предложение Новрузова десантироваться в Баку тотчас же ответили согласием. И уже вечером того же дня Фуад сообщал мне, что его фирма зафрахтовала самолет и он, Фуад Новрузов, вместе с группой журналистов, возглавляемой писателем Прохановым летят в Баку на встречу с Гейдаром Алиевичем.

- Президент дал добро на встречу. В списке, предоставленном ему, как писатель значишься и ты.

И вот мы в гостинице. Ждем заветного звонка. Ждем с самого утра. Уже стемнело. Часовая стрелка подползала к двенадцати. Уже было по третьему разу обговорено кто и что скажет. А телефон молчал.

- Гейдар Алиевич, видимо, сова,- предположил кто-то.

Все рассмеялись, а вы, Андреич, на полном серьезе возразили:

- Нет, не сова, а мудрый филин. У него сейчас проблем куча-мала. Скондачка все доставшееся ему дерьмо не разгрести… Но он разгребёт. Сейчас, наверное, решает более неотложное. Мы же можем подождать.

Долгожданный звонок из президентского аппарата раздался половина второго ночи.

Признаться, я ожидал увидеть уставшего и потухшего человек. Все-таки бессонная ночь. Ан, нет! Он бодро выходит из-за стола и широким, быстрым шагом направляется нам на встречу.

- Извините, что поздно. Не успеешь опомниться от одного дела наваливается другое, - виновато улыбается он.

- Ну что вы, Гейдар Алиевич. Спасибо за оказанную честь быть принятыми вами. Мы прекрасно понимаем каково вам приходится… Поэтому нам хочется быть вам полезными. Оказать посильную помощь… - возражает Проханов.

Как я тогда пожалел, что впопыхах оставил в номере диктофон. Сейчас бы я слово в слово мог воспроизвести тот разговор. А теперь только по памяти. И чтобы, что-либо не исказить, не стану приводить всю нашу беседу с ним, которая закончилась в четвертом часу утра.

- Да, товарищи, не скрою, нам нужна помощь, - вздыхает Гейдар Алиевич. - Нет, не финансовая подачка. Мы страна богатая ресурсами. Под них к нам, поверьте на слово, потекут инвестиции каких мы не видели прежде. И разберемся мы с теми, так называемыми, своими в кавычках, которые тянут нас на дно. Нам более всего сейчас необходима моральная и информационная поддержка. А не оголтелая ложь… Мы встанем на ноги. Крепко встанем. Сегодня же эта «Сегодня» и иже с ними правят бал, - отодвигая от себя, лежавшую перед ним газету, говорит Гейдар Алиевич.

- Они не ведают, что творят,- со свойственной ему эмоциональностью подхватывает Проханов. - Врут и врут! Те, кто создал её, - он бьёт указательным пальцем по газетной полосе, - и те же самые, что стоят ныне за всею прессой, их руками режут по-живому преданную ими же державу. Это, Гейдар Алиевич, не русская пресса. Это враги Отечества. Запродавшие души золотому тельцу конформисты. Не думают они, что есть и завтра. Оно сметет их.

- Да будет завтра! – вскидывая к потолку руки, смеётся Гейдар Алиев.

И оно состоялось. У вас в том же году, когда вы, Александр Андреевич, вместо преследуемой горбачево-ельцинской кликой газеты «День» создали газету «Завтра». Очень может быть идея назвать её так возникла у вас в ту самую ночь, когда мудрый филин воскликнул: «Да будет завтра!»…

Мы же состоялись немного позже. Сегодня вы увидели то наше Завтра, основы которого еще тогда, в далеком 93-м, закладывал наш общенациональный лидер Гейдар Алиевич Алиев.

- Я впечатлен увиденным мною здесь, - говорили вы моим коллегам после встречи с сыном Гейдара Алиева и нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.- Потрясающий рывок! Но завтра страны вашей еще прекрасней. И вы вернете Карабах!..

… Я гнал в аэропорт, чтобы пожать вам руку Александр Андреевич. Вы – провидец. Вы – настоящий русский человек, у которого всегда обнажен нерв справедливости… Как жаль, что я не успел.