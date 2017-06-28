Недавний ракетный удар Ирана по позициям террористов «Исламского государства» вызвал серьезную озабоченность в мире. Некоторые эксперты, к примеру военный обозреватель израильской газеты «Едиот ахронот» Рон Бен-Ишай, считают, что иранские ракеты меняют мировое равновесие. Запуск ракет на расстояние более 600 км от Ирана доказывает, что он может ударить глубоко в тыл противника. При этом до сих пор только США и Россия производили точные ракетные запуски на большие расстояния на Ближнем Востоке.

В беседе с haqqin.az известный израильский востоковед, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме доктор Владимир Месамед отметил, что для Ирана недавний запуск – это первый, так сказать, международный дебют, когда ракетами была обстреляна территория другой страны (не считая времен ирано-иракской страны, но она закончилась 29 лет назад). «Такое использование ракетной техники стало вызовом для многих стран», - отмечает эксперт.

«В ИРИ ранее много говорили о своей ракетной программе, но в последнее время об этом было почти не слышно. Я думаю, это как раз потому, что Тегеран перешел от слов к делу и пытался ее реализовать. Ежегодно в Иране проводится до 40 различных военных учений, в ходе которых бывают задействованы и ракеты «Шахаб» разных поколений. В целом Иран активно занимается своей ракетной программой начиная с 1992 года. Тогда речь шла о ракетах первого и второго поколений. Начиная с 2000-х годов в Иране говорили уже о третьем, четвертом и даже пятом поколении. Это создавало большой ажиотаж в мире, ведь Исламская республика тем самым показывала, что развивает оружие разного радиуса действия.

Когда речь шла о ракетах первого и второго поколений с дальностью полета до 1000 километров - это было понятно: Иран говорил о защите своих рубежей, о том, что ракетная программа носит оборонительный характер. Другое дело третье, четвертое и пятое поколения, с радиусом 4-5 тысяч километров. Кстати, руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорило даже о большей дальности полета. Тут уже понятно, что это не только оборонительное, но и наступательное вооружение», - подчеркнул собеседник.

Именно поэтому, как считает Месамед, США в свое время выступили против ракетной программы ИРИ: «Все понимали, что эти ракеты могли нести ядерные боеголовки, что коренным образом меняло ситуацию. При этом Тегеран активно продвигал свою ядерную программу и в случае успеха нуждался бы в средствах доставки атомного оружия».

«Скоро будет два года с момента подписания соглашения с Ираном по ядерной программе. Так вот, когда шли переговоры, Запад пытался поднимать на них и вопросы ракетной программы Ирана и поэтому соглашение несколько раз срывалось. Но в итоге получилось так, что ракетная и ядерные программы пошли отдельно. Это была большая ошибка, о чем часто говорил Израиль, который напрямую в переговорах задействован не был. Тогдашний президент США Барак Обама, чтобы замилостивить Иран, исключил из договоренностей ракетную программу. А вот теперь, когда ИРИ уже начинает свои ракеты «выдвигать» за рубежи страны, это становится предметом беспокойства».

Многие задаются вопросом: А зачем вообще Иран показывает свои ракеты, зачем обстреливал территорию другой страны, пусть и не на таком дальнем расстоянии, всего около 600 километров? «Прежде всего, мы говорим только о первых пусках и не знаем процент попадания в цель. С другой стороны, мы должны понять: зачем Иран запускал ракеты по «Исламскому государству»? Тут сразу можно вспомнить теракты в Иране 7 июня, организованные ИГИЛ», - рассказывает Месамед.

Эксперт указывает, что иранцы не говорят, кто эти люди, которые подготовили теракты в ИРИ, наметили цели, однако заявляют, что организатор не находится в Иране. «Прошедшие теракты для Ирана были очень болезненны. ИРИ просто унизили, а террористы попытались создать ситуацию запугивания. Хочу отметить, что в самой Исламской республике были аресты причастных к атакам, при этом в районах с преимущественно суннитским населением. Это белуджи, курды, арабы».

«На мой взгляд, теракты в Иране можно увязать с событием, которое произошло чуть больше месяца назад – это поездка президента США Дональда Трампа на Ближний Восток и попытка создания так называемой антииранской коалиции. Единый фронт против Ирана будут формировать суннитские страны. И Соединенные Штаты хотели, чтобы в Тегеране почувствовали, что против него формируется этот фронт. Иран представляет опасность в регионе и даже после подписания венских соглашений по его ядерной программе. Ведь нормальных инспекций, проверок того, как ИРИ осуществляет свою ядерную программу не было. Именно поэтому суннитские государства, прежде всего в регионе Персидского залива, видят в Иране угрозу. Они хотели бы пересмотра ядерных соглашений или введения новых санкций против ИРИ, чтобы заставить Тегеран проводить более взвешенную политику и не бряцать оружием.

Но Иран запусками своих ракет показал, что достаточно силен, готов дать отпор суннитским государствам. Иранцы понимают, что Саудовская Аравия (СА) получила карт-бланш от США. Кроме того, в СА может смениться наследник, который будет проводить еще более конфронтационную политику в отношении Ирана. В ответ Иран показал, что у него есть ракеты. При этом он задействовал еще не самые серьезные. В том запуске были применены ракеты «Зульфикар».