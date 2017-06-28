Бытовые отходы, а попросту мусор – проблема всех больших городов. В Баку же летом она порой приобретает масштабы бедствия. В жару активно гниющие отходы испускают такое зловоние, что жильцам близлежащих от мусоросборников, а тем более стихийных свалок домов в пору респираторы надевать. Ну а в ветреные дни кульки, обрывки бумаги, очистки и окурки носятся по дворам и улицам, залетая и в открытые окна квартир.

Разумеется, всё это случается, если мусорные контейнеры вовремя не опорожняет и не вывозит специальная коммунальная служба. Надо сказать, что в последние годы эта служба стала исполнять свои обязанности много лучше, но, увы, не везде и не всегда.

Haqqin.az вновь получает письма с жалобами на грязные дворы, населенные не только людьми, но и постояльцами мусорных куч – крысами. Вот и жительница столицы Наталья Иорина из Хатаинского районе, отчаявшись, рассказала, каково приходится жильцам их дома №19 по ул. Ашыг Гурбан в поселке, по старинке называемом НЗС.

После нескольких коллективных жалоб всех живущих в этом доме, рядом с двором наконец установили три контейнера для сбора мусора на весь поселок, но вывозят их содержимое далеко не регулярно. Переполняющий баки мусор разносится по двору и соседним улицам, но никто эту грязь не убирает вот уже 20 лет. Нынешний начальник 101-го ЖЭКа по имени Исмаил, как и прежние, утверждает, что у него не хватает бюджетных средств и рабочих единиц для уборки. Даже после обращения в Исполнительную власть Хатаинского района ситуация. Единственный выход – уборка собственными силами. Вот и берут время от времени жильцы в руки метлы и лопаты и проводят «субботник».

Может, это и хорошо – объединяет всех живущих в доме, поднимает энтузиазм, но ведь взносы за уборку дворов и подъездов входит в коммунальные платежи и все аккуратно их перечисляют.

И потом не всегда люди могут бросить служебные и домашние дела и выйти на очистку двора, а мусор имеет обыкновение скапливать и, простите, вонять. Так под окнами бакинки Иориной регулярно вырастают зловонные кучи, куда несознательные граждане побрасывают свои кульки и мешки.

«Год назад мы вывезли 15 тачек мусора, и начальник ЖЭКа был вынужден прислать рабочего (после заявления в полицию). Пришел всего один работник с маленькой бумажной коробочкой, но без каких-либо приспособлений для уборки. Порядок поддерживается лишь силами соседей, проживающих на первых этажах, которые устали от всего этого. Начальник же ЖЭКа приходит и фотографирует уже после уборки территорию рядом с моим блоком и говорит, что все чисто и, дескать, напрасно мы его потревожили», - пишет Иорина, приложив к письму фотографии, изображенное на которых напоминает страшные фильмы о конце света.

Соседи Иориной и она сама очень надеются, что чиновники ИВ Хатаинского района все же обратят внимание на их поселок и хоть как–то очистят жизненное пространство его обитателей от мусора. Ну а редакция haqqin.azждет от этих же чиновников реакцию на свою публикацию.