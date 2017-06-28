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Турция отгородится от Армении стеной

Автор: Отдел информации 

Турецкие власти после того, как построят стену безопасности на границе с Сирией, намерены реализовать подобный проект и на границе с Арменией и Ираном. Об этом сообщает турецкое информационное агентство ANFNews.

Вместе со строительством на армяно-турецкой и турецко-иранской границе стены безопасности, Турция планирует внедрить и интегрированную систему безопасности, которая предполагает круглосуточное наблюдение за указанными границами. По сообщению источника агентства, страна возводит стены на границах в рамках борьбы с терроризмом. Источник напоминает, что в январе 2017 года в кулуарах турецких политических кругов стало известно, что по совместной инициативе турецких министерств обороны и финансов стена на границе с Арменией будет возведена со стороны городов Ардаган, Карс и Игдыр.

Депутат от прокурдской Демократической партии народов Махмуд Танал направил министру обороны Фикри Ышику запрос. Тот подтвердил, что Турция планирует построить стену безопасности на границе с Арменией и Ираном.

Некоторые сведения о строительстве стены безопасности подтвердил также и стоящий близко к власти, известный турецкий обозреватель Абдуркадыр Селвин (Abdurkadir Selween). В своей статье, написанной для издания Hürriyet, он отметил: «ПКК имеет на турецко-иранской границе военные лагеря. Проникая в Турцию, они осуществляют свои операции, а затем возвращаются обратно. В провинции Агры во время операций, осуществляемых нами против террористов, они сбежали в эти военные лагеря. В ответ на это мы закрывает границу от Агры до Игдыра 70-километровой стеной». 

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