В Минске чувствуешь себя так, как будто вернулся в советское прошлое. Но без родимых пятен последнего. В магазинах никто не давится за водкой, как это было в перестройку. На прилавках - колбаса в ассортименте, в наличии и туалетная бумага. А вместе с этим - какое наслаждение!- в городе отсутствует московская транспортная неврастения, водители и пешеходы взаимно вежливы, никто тебя не "подрезает" на дороге и не наступает на ноги в метро.

Людей вообще мало на улицах. Почти как в Москве в начале 60-ых. Воздух чист и прозрачен, улицы подметены. В парках нет подвыпивших подростков, от которых исходит угроза кошельку и жизни. И совершенно отсутствуют гастарбайтеры с бородками на лице и в вязаных шапочках, которые в Москве стайками стоят рядом с магазинами, вертя что то в карманах своих спортивных штатов и беспрерывно сплевывая на землю.

Все едем в Минск!

Минский рынок ломится от товаров, все они высококачественные, недаром пользуются спросом у граждан Союзного государства России и Беларуси. Цены умеренные. В минских ресторанах, с отличной едой и хорошим сервисом - раза в полтора-два ниже, чем в Москве.

Белорусские дороги - как в Западной Европе. Почти. Вдоль шоссе, ведущего в Москву - ухоженные поля, на которых пасутся упитанные коровы. На столбах электропередач - гнезда аистов. Но стоит проехать пока еще условную границу с Россией, и аисты исчезают - на Руси они, похоже не гнездятся. Дорожное полотно портится, поля не убираются, а на мордах не столь уже тучных коров появляется недоуменное выражение.

В Минске, помимо всего прочего и цены на рынке недвижимости совсем другие. Арендовать комфортабельную четырехкомнатную квартиру почти в центре белорусской столицы мне удалось за 40 евро в день. А сама такая квартира стоит раза в три дешевле, чем в Москве.

Словом в Минск хочется переехать немедленно. Сюда и виза не нужна, и никакого ограничения на въезд и проживание. Здесь и отделения российского Сбербанка, и программы телеканала "Россия 1", хоть и в белорусской версии.

Вечером включаю информационную программу "Вестей" по белорусски, чтобы насладиться информационной картинкой дня. Первый сюжет: президент Александр Лукашенко встречается с работниками прославленного завода "БЕЛАЗ", флагмана местной индустрии. Оно и понятно. У нас тоже с Путина начинаются выпуски вечерних новостей, хотя, конечно, не всегда - иногда на первое место выходит криминальная хроника.

Лукашенко минут пятнадцать распекает белазовцев, грозит не дать им обещанный миллион евро - плохо работают. После этого показывают спортивный репортаж о баскетбольном матче, минут на пять. Следом идет прогноз погоды на ближайшие сутки.

И это все? Все. Нет ни конфликта в Сирии, ни боев в Донбассе (эта тема вообще под запретом - Минск не признал самопровозглашенные республики юго-востока Украины), ни титанической борьбы Трампа против возможного импичмента из-за связей с Россией. Событий за пределами Беларуси нет никаких. Внешний мир отсутствует.

Мысль о немедленном переезде в Минск как-то незаметно начинает отступать. До более глубокого выяснения подробностей.

Через налог на секс в светлое завтра

- Да, вы можете приехать в Минск и купить здесь квартиру, -объясняет мне мой гид по белоруской столице Татьяна. - Мы называемся Союзным государством, но все ж таки вы - иностранец. А если белорус купит квартиру в сегменте "люкс", то в течение недели к нему заявится налоговый инспектор и станет выяснять, откуда взялись такие деньги.

В Беларуси, объясняет мне мой гид, вообще немыслимое число налогов. Деньги берут даже за сбор лесных ягод и грибов. Есть такие экзотические как налог на собак, достигающих определенной высоты и веса. А недавно одна женщина вынуждена была заплатить штраф больше миллиона белорусских рублей за продажу котят. Есть и другие экзотические налоги.

Деньги, например должны платить помощники по хозяйству, если они получают вознаграждение. То есть за стирку, уборку квартиры и выгул собак ты обязан заплатить налог. А еще платят налоги "деды морозы", тамады на свадьбах, независимые музыканты и конферансье.

Один из видов налогов - налог на тунеядство, по словам Татьяны вызвал бурные протесты в стране, даже среди тех, кто раньше поддерживал власть. Ведь по нему к тунеядцам вначале были причислены даже "женщины, которые сидят на шее своих мужей". Потом эта категория граждан была выведена из-под действия закона, но все равно он вызвал резкую критику Международной организации труда (МОТ), которая сочла, что закон о тунеядстве узаконивает в стране принудительный, рабский труд.

- А еще, - лукаво посмотрела на меня Татьяна, - у нас уже года полтора ходят слухи о том, что власти введут налог на секс. За удовольствие, говорят они, надо платить.

Возможность введения последнего вида налога, честно говоря, вызвала у меня недоверие. Какой налоговый инспектор со свечкой в руке проверит, сколько раз в неделю граждане занимаются сексом?

Но шутка шуткой, а одна из минских журналисток раздобыла текст декрета о налоге на секс, отпечатанное на бланке администрации президента. В нем говорится следующее: «Каждый белорус, состоящий в законном браке, обязан заплатить налог в размере 1 евро за 1 половой акт. Если половой акт состоялся в гражданском браке, то налог составит 1,5 евро. Внебрачный половой акт – 2 евро. Половой акт представителей сексуальных меньшинств – 2,5 евро. Нетрадиционный половой акт – 3 евро». Также в проекте Декрета отмечено, что продолжительность акта не должна превышать 14 минут, в противном случае вводятся специальные коэффициенты.

Правда, о том, был ли введен этот декрет в действие и оштрафовали ли кого-то из граждан республики, моим гидам (помимо Татьяны это еще и Сергей водитель микроавтобуса) неизвестно. А вот реальный налог, который пришлось заплатить всем дееспособным жителям Минска.

Саддам Хусейн помог

В 2006 году в белорусской столице была построена современная Национальная библиотека. Это - гигантский фантастический "ромбо-куб" высотой в 23 этажа. На фоне типичной для Минска сталинской архитектуры это здание выглядит любопытно, но представляет собой совершенно чужеродный элемент.

Его фишка - это внутренняя подсветка, представляющая собой гигантский, площадью1985 квадратный метров многоцветный экран, который включается ежедневно с заходом солнца и работает до полуночи, при этом рисунок и узоры на нём постоянно меняются.

- Мы сюда привозим всех гостей города, - говорит Сергей, Библиотека входит в топ 50 самых необычных зданий мира. Но далеко не всем мы говорим, что этот объект обошелся казне в 10 миллионов долларов и большую часть этой суммы составили налоги, которыми нас принудительно обложили. Это было круто, ведь средняя зарплата жителя Минска - всего 300 долларов (в сельской местности около 100 долларов). Правда, были и добровольные пожертвования. Бывший иракский президент Саддам Хусейн дал на это дело полмиллиона долларов.

Между Востоком и Западом

Я раньше считал, что белорусы - это те же русские, только белые и пушистые. Но об этой стране, по крайней мере, о ее истории после распада СССР знал немного. О ней мне чаще всего напоминала только табличка над иммиграционным контролем в московских аэропортах "Для граждан Союзного государства России и Белоруссии".

Но мои минские коллеги-журналисты к такому союзу относятся скептически. "Помните диалог двух вояк из фильма "ДМБ", -говорит минчанин Денис. "Видишь суслика? - спрашивает один из них". "Нет". "И я не вижу. А он есть". То же самое можно сказать и про Союзное государство России и Белоруссии, которое в апреле этого года отметило свое 20-летие - его никто не видит, а оно есть".

И в течение этих двух десятилетий внутри этого Союзного государства идут непрерывные войны - газовые, нефтяные, молочные сахарные, калийные. И время от времени российские СМИ сообщают: терпение Кремля кончилось, всё, больше на шантаж белорусских братьев он не идет. Проходит неделя другая и Москва дает задний ход, принимает все условия, снижает цен на свой импорт в соседнюю страну, повышает цену на ее экспорт.

Кто же в Беларуси на коне?

Но я предоставлю развивать эту тему экономистам. В Беларуси я увидел и почувствовал другое. Никак не желая вбить еще больший клин в отношения между моими соотечественниками и милыми моему сердцу "белыми русскими" привожу свои впечатления.

Мои минские гиды и собеседники говорят, что их страна всегда выбирала между Востоком и Западом, культурное размежевание с Россией было значительным и сейчас, возможно крен качнулся в сторону Запада.

Один лишь пример, локальный, но показательный. Летом 2014-го года, когда уже вовсю шли бои в Донбассе, в городе Витебске был установлен памятник литовскому великому князю Ольгерду. В стране, объясняли мне, все большую популярность приобретает история Великого княжества Литовского, в состав которого входила территория нынешней Беларуси, а Ольгерд был одним из его выдающихся князей.

Тяготеющая к России часть белорусской интеллигенции была крайне недовольна установкой этого памятники. Ведь Ольгерд неоднократно водил войска на Москву. Она потребовала одновременно поставить монумент российскому князю Александру Невскому, который отказался от сближения с католическим Западом и победил крестоносцев на Чудском озере.

Белорусские власти выжидали больше года, но потом решили памятник Невскому поставить. Но внимательные белорусы тут же подметили: Ольгерд был на коне, а Невский изображен пешим, в окружении супруги - половецкой княгини и малолетнего сына. То есть первый был воином, и второй - лишь примерным семьянином.

Определенное культурное размежевание не могли не подметить и в Москве.

"Белорусской элите и интеллигенции значительно привлекательнее выглядеть преемниками знатных литвинов, чем «младшими братьями» Москвы, - пишет известный политолог Алексей Макаркин. Свою роль в этом сыграло и создание ДНР-ЛНР - никому в элите Беларуси не хочется, чтобы даже теоретически на их посты могли претендовать люди типа Захарченко и Плотницкого, не говоря уже о покойных главарях боевиков под кличками Моторола и Гиви. Кроме того, несмотря на кризисные явления в Евросоюзе, «мягкая сила» Запада остается эффективнее, чем России — в том числе для молодого поколения, для которого Беларусь всегда была независимым государством, а СССР — уже далекая история.

Впрочем, и у меня есть, что добавить из личного опыта именно об этой ставшей уже далекой истории. Об этом в следующем репортаже.