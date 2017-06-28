Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил Баку 21 – 23 июня с официальным визитом. В состав делегации вошли Зинаида Гречаная, председатель Партии социалистов, кандидатом от которой Игорь Додон выступил на президентских выборах осенью 2016 года, и башкан автономии Гагаузия Ирина Влах. В ходе визита состоялись встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с руководителями основных ветвей государственной власти.

В сообщениях для прессы молдавский президент сообщил о достигнутых успехах в налаживании молдово-азербайджанских двусторонних отношений и рассказал о своих впечатлениях. Личный интерес Игоря Додона вызвало посещение квалификационных заездов «Формулы-1» на улицах Баку.

Хотя дипломатическому контакту между Азербайджаном и Молдовой нынешней весной исполнилось 25 лет, что особо отметил Игорь Додон на встрече с Ильхамом Алиевым, со времени последнего визита молдавского президента в Баку прошло почти 10 лет. Конечно, отношения между странами носят дружественный характер, и существует комплекс экономических и социокультурных связей.

Так, в Молдове успешно функционирует азербайджанская диаспора, дипмиссия Азербайджана регулярно проводит различные конференции, в том числе, по Карабахской проблеме, и организует мероприятия, приуроченные к особым датам и праздничным событиям. Например, в рамках Дней культуры Азербайджана пять лет назад в Гагаузской автономии Молдовы проходил крупный концерт джазовой музыки, регулярно открываются выставки и вернисажи, а каждый год азербайджанское посольство приглашает земляков и других гостей на празднование Новруз-байрама.

Осенью прошлого года в период встречи глав правительств стран СНГ в Минске состоялся диалог между заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйюбовым и молдавским министром экономики Октавианом Калмыком, когда стороны обсудили развитие экономических отношений и проведение в Баку заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Позже сообщили о планах азербайджанского Минсельхоза осуществлять экспорт конины в Молдову.

В ходе визита в Баку президент Молдовы Игорь Додон отметил наличие в своей стране более сотни предприятий с азербайджанским капиталом на общую сумму около 1,5 миллионов долларов. Беседуя с президентом Ильхамом Алиевым, Игорь Додон назвал четвертьвековой юбилей дипломатических связей «ярким подтверждением крепости отношений между нашими государствами и народами», но посетовал на не слишком высокую активность этих отношений.

«Молдо-азербайджанские отношения обладают большим потенциалом, однако динамика их развития не самая лучшая. Наши отношения необходимо развивать, особенно в сфере экономики. Исходя из текущей повестки дня, обсудили возможность проведения осенью текущего года заседания молдо-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которые не проводились уже в течение 5 лет. Также обсудили возможность проведения молдо-азербайджанского бизнес-форума».

В ходе президентских переговоров был затронут вопрос «запуска прямого авиарейса между Кишиневом и Баку», а также обсуждалась тема социальных проектов при поддержке Азербайджана, о чем и сообщил Игорь Додон. «Наметили необходимость более тесного сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сферах, а также в области межрегионального сотрудничества. Президент Азербайджана дал указание подготовить план совместных мероприятий в рамках молдо-азербайджанского сотрудничества по ряду направлений».

Как рассказал президент Игорь Додон, во время официального ужина с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде они «обсудили конкретные шаги по реализации договорённостей, достигнутых в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым». Глава молдавского государства «подтвердил заинтересованность в дальнейшем продвижении и поддержке инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов двух стран» и обещал приложить старания к тому, чтобы «организовать осенью этого года бизнес-поездки в Кишинев для ряда азербайджанских предпринимателей, которые смогут оценить на месте возможности развития двустороннего экономического сотрудничества».

На встрече с Игорем Додоном председатель Милли Меджлиса Октай Осадов поддержал расширение дружественных связей, и стороны «особо выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества на межпарламентском уровне». Молдавский президент, недавний кандидат от Партии социалистов, который, по закону, не может состоять в каком-либо политформировании, «отметил необходимость двустороннего сотрудничества на уровне партий». Он подтвердил, что «в ближайшее время наши коллеги из Партии социалистов Республики Молдова подпишут соглашение о сотрудничестве с партией «Новый Азербайджан» под руководством Ильхама Алиева».

В самом конце визита президент Додон оказался в качестве обычного зрителя на заезде «Формулы-1» в Баку, что очевидно доставило первому лицу Республики Молдова большое удовольствие. Он некоторое время транслировал напрямую в соцсетях съемку гонок и дал несколько комментариев, явно свидетельствующих об увлеченности президента. «Уникальность гоночной трассы Баку – в том, что она проходит по городской черте, в том числе по старому городу, мимо зданий, которым тысяча лет. Каждый год здесь на определённых участках укладывается асфальт на брусчатку, а по завершении снимается». Также был упомянут недавний рекорд скорости и сложность маршрута.

Президент Молдовы придерживается оптимистических взглядов на дальнейшее продолжение отношений двух стран и предполагает тенденцию их роста, чему и был призван послужить его визит в Баку. Игорь Додон пригласил Ильхама Алиева посетить Кишинев и выразил свои впечатления от общей картины словами: «Азербайджанская Республика – динамично развивающееся государство, предоставляющее нам немало удачных примеров эффективного управления, которые можно перенять».

Больше подробностей нам, очевидно, может предоставить интервью с президентом Додоном. Читайте в ближайших номерах.