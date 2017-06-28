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Ультиматум Вашингтона Асаду. Переполох в Москве и Тегеране наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Белый дом выступил с заявлением, в котором отметил, что Соединенные Штаты обнаружили активность сирийской стороны, которая по ряду важных признаков напоминает подготовку к применению боевых химических веществ, как это уже было раньше в исполнении сирийских военных.

«Если господин Асад проведет новую атаку с применением химического оружия, он и его военные заплатят за это высокую цену». Это заявление вызвало немалый переполох как в Дамаске, так и в Москве, и в Тегеране.

После применения химических боеприпасов 4 апреля в Хан-Шейхуне, когда было убито не менее 89, а пострадало больше полутысячи человек, Соединенные Штаты 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по авиационной базе Шайрат, которая совместно используется ВВС Сирии и ВКС России и с которой совершили вылет самолеты, использовавшие химическое оружие. Капитан Джефф Дэвис, спикер Пентагона, подтвердил прессе, что и в этот раз имеется в виду именно база Шайрат.

Американское командование отказалось детализировать информацию, сообщив, что ему нечего прибавить к прозвучавшему заявлению. Сирия привычно заявила, что никогда не применяла химическое оружие и не собирается его применять, а Россия, заблокировавшая все резолюции Совета безопасности ООН, касавшиеся использования Дамаском оружия массового поражения, возмутилась, заявив, что подобные угрозы легитимному лидеру Сирии недопустимы.

В свою очередь представитель Тегерана прокомментировал, что США ищут фальшивый повод, чтобы ударить по Асаду, и от этого выигрывает только «Исламское государство». Что бы ни стояло за заявлениями Вашингтона и как бы ни были обоснованы его нынешние обвинения и предупреждения, они не дают забыть, какова на самом деле природа режима Башара Асада.

Все усилия по прекращению войны в стране не позволяют забывать о тех военных преступлениях, которые были совершены по его приказу или под его покровительством. И союзники Багдада, несомненно, эту вину разделяют.

Асад, которому же незачем заботиться о своей репутации, прекрасно понимает, что его выживание зависит от высокого покровительства и специально демонстрирует свою российскую «крышу». Так, на следующий день после прозвучавших обвинений и предупреждений со стороны американцев, сирийский президент появился на другой российской авиабазе – Хмеймим, причем в сопровождении начальника Генерального штаба российских вооруженных сил генерала Валерия Герасимова.

Дескать, только попробуйте ударить. Впрочем, если надо – ударят, и мало кто в этом сомневается. 18 июня американский истребитель без колебаний сбил сирийский самолет, обстреливавший силы антиасадовской оппозиции. Россию должна была бы беспокоить привязка к режиму Асада, на котором висят военные преступления, но там, похоже, давно махнули рукой на репутацию. В таком случае Москве не следует удивляться соответствующим действиям со стороны Запада и американской коалиции в Сирии в частности. В свежем случае нужно лишь благодарить Вашингтон за то, что там предупредили заранее, а не объяснили задним числом новый ракетный залп.

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