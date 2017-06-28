«Все разговоры о начале строительства трубопровода «Турецкий поток» и о якобы имеющихся у России миллиардах долларов на реализацию этого проекта - только имитация и часть большой психологической игры, где на кону ставки глобального значения», - так оценил шумиху вокруг предстоящей прокладки газовой трубы по дну Черного моря старший аналитик Фонда Джеймстауна (США) Владимир Сокор.

Американский эксперт в интервью haqqin.az завил, что «Турецкий поток» - абсолютно нерентабельный проект.

«Россия только делает вид, создает видимость того, что газ по «Турецкому потоку» придет в Турцию и Европу раньше, чем там получат его газ с азербайджанского месторождения «Шахдениз» по проектуTANAP. Но достаточно детально рассмотреть ситуацию с российскими поставками газа в Европу, чтобы убедиться – «Турецкий поток» - бессмысленный и бесперспективный проект», - убежден В.Сокор.

Россия, как известно, планирует провести две линии, с пропускной способностью каждой в 15,5 млрд кубометров газа. Москва предполагает, что первый трубопровод будет снабжать Турцию, а если будет построен второй, то газ по нему пойдет в южные страны Евросоюза.

«Рентабельность даже первого трубопровода вызывает большие сомнения, так как уже существующая труба из Россию в Турцию – «Голубой поток» емкостью в 16 млрд кубометров не используется полностью. Какой в таком случае смысл строить еще один трубопровод в Турцию?», удивляетсят Сокор.

Видимо, все дело в том, что Россия обеспокоена строительством азербайджанского трубопровода TANAP, по которому газ пойдет на очень привлекательный для снабжения газовый рынок западной Турции, вот Газпром и хочет выйти туда раньше.

«Я больше чем уверен, что именно TANAP как часть «Южного газового коридора» скорее выйдет на этот рынок Турции, поскольку азербайджанский проект проделал большой путь к началу реализации. Чего не скажешь о «Турецком потоке». Что касается второго трубопровода по российскому проекту, то он предназначен для газоснабжения европейских стран, расположенных на западе от Турции, то есть пройдет через Грецию и албанскую территорию в Италию.

А ведь провести газопровод по дну Черного моря на территорию Греции не представляется возможным, так как этому препятствует законодательство Евросоюза. ЕС и транзитная страна Болгария вместе блокировали российский проект «Южный поток»», - отмечает американский эксперт.

Предполагалось, что в соответствии с этим проектом российский газ поступит в Болгарию и дальше в Грецию и Италию. Однако ЕС и Болгария заявили, что этот маршрут не может быть проложен, так как это противоречит законам ЕС о свободном рынке, монополиях и диверсификации источников снабжения энергоресурсами. На этом основании в 2013 году ЕС и Болгария блокировали строительство «Южного потока». Так что одна из причин, почему Россия стремится построить газопровод в Турцию кроется в том, что на эту страну не распространяется юрисдикция ЕС.

Однако законы Евросоюза действительны на греческой территории, и Афины не могут игнорировать требования Еврокомиссии и ЕС, поскольку греческое правительство не может обойтись без европейского финансирования. Греция – страна-банкрот и зависит от финансовых вливаний со стороны Брюсселя. А это значит, что дорога «Турецкому потоку» в Грецию и далее в Европу совершенно закрыта.

По словам Сокора, планы провести «Турецкий поток» в Грецию - это путь в никуда. К тому же для Газпрома абсолютным приоритетом является проект «Северный поток», на котором будут сосредоточены все капиталы российской компании.

«Интересно, что проект «Турецкий поток» на самом деле является орудием устрашения, психологического давления на некоторые страны. В частности, Россия стремится донести Киеву, что пустит весь газ, который ныне проходит по украинской территории, не только в «Северный поток», но и в «Турецкий поток». Мол, ни кубометра газа не пройдет транзитом через Украину, и вся газотранспортная система этой страны обанкротится. Обратите внимание, что Россия угрожает новым газопроводом также и Болгарии, Греции и частично Румынии, которые снабжаются газом через Украину. Откуда эти страны получат газ, если Россия остановит поставки через Украину и начнет прокачку в «Турецкий поток», - подчеркивает В.Сокор.

По его мнению, Россия рассчитывает просто запугать эти страны, чтобы они пошли на уступки при заключении новых контрактов на поставки газа. Дело в том, что в разное время у всех этих государств истекают сроки импорта газа через Украину. И по истечении сроков этих договоров и у Газпрома уже не будет обязательства поставлять газ через Украину в Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Это даст возможность воздействовать на эти страны при заключении новых контрактов.

«Таким образом, у «Турецкого потока» несколько стратегических целей. Первая - наказать Украину, провести трубопроводы в обход этой страны. Вторая - устрашить балканские страны перспективой остаться без «голубого топлива». Третья заключается в том, что Газпром очень хотел бы, чтобы эти страны и в первую очередь Греция и Болгария ушли из европейского юридического пространства и заключили двухсторонние соглашения по газу в обход законов Евросоюза. И четвертая цель - создать впечатление большей перспективности российского проекта, нежели азербайджанского TANAP», - считает эксперт.

Такую же тактику, отмечает В.Сокор, Россия применяла с «покойным» проектом «Южный поток» против проекта «Набукко» и нынешнего совместного проекта Евросоюза и Азербайджана – «Южный газовый коридор».

Эксперт подчеркнул, что по проекту «Южный газовый коридор», который начинается на месторождении «Шахдениз» и заканчивается в Италии, уже заключено множество контрактов на покупку газа. В частности, с десятью крупными европейскими компаниями.

«Очень важно, что существует контрактная и политическая солидарность между ЕС, Азербайджаном и этими компаниями. Учитывая обязательства, принятые в рамках этих соглашений, в конкуренции с азербайджанским проектом TANAP Россия не сможет стать победителем», - резюмировал эксперт.