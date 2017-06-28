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Эрдоган анонсировал новую операцию в Сирии

 

Турция готова провести военную операцию на севере Сирии и включить в свою зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить там возникновения курдского государства. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил «Известиям».

По словам турецкого президента, Анкара готова пойти на подобные меры «при малейшей угрозе».

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"», — рассказал Эрдоган газете.

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