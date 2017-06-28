Порошенко обвинил в коррупции в Украине СССР

Президент Украины Петр Порошенко считает, что причина коррупции на Украине кроется в советском менталитете.

"Потому что она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого", — сказал Порошенко в интервью французской газете Figaro в ответ на вопрос журналиста о том, почему процесс искоренения коррупции на Украине такой "долгий и сложный".

В понедельник Порошенко встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В центре переговоров лидеров находился вопрос урегулирования кризиса в Донбассе.