Дерзкий побег граждан Азербайджана в России

Правоохранительные органы Мордовии ищут двух ранее судимых за грабежи граждан Азербайджана, которые 27 июня с разницей в один час сбежали из-под конвоя при доставлении в Рузаевский суд, пишут российские СМИ.

Речь идет о 23-летнем Аслане Джалалове (был одет в черные джинсы и белую футболку с узором в виде разноцветных квадратов) и 42-летнем Исмате Гусейнове (был одет в черную робу).

В пресс-службе МВД по РМ добавляют, что указанные лица были судимы за другие тяжкие преступления помимо грабежей. По Мордовии они могут передвигаться автостопом или попытаются скрыться в частном секторе. Особую озабоченность вызывает тот факт, что граждане Азербайджана, не имея на руках финансов, могут попытаться добыть их преступным путем.