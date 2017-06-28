Землетрясение на юге Азербайджана

На территории Азербайджана произошло землетрясение. Как сообщили АПА в Центре сейсмологической службы НАНА, землетрясение произошло сегодня в 09:41 в 26 км к северо-западу от Лянкярана.
Магнитуда составила 3.0, глубина 24 км, толчки не ощущались.
На территории Азербайджана произошло землетрясение. Как сообщили АПА в Центре сейсмологической службы НАНА, землетрясение произошло сегодня в 09:41 в 26 км к северо-западу от Лянкярана.
Магнитуда составила 3.0, глубина 24 км, толчки не ощущались.
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