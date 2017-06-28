"Газпром" уходит с турецкого рынка

«Газпром» может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа, сообщает «Коммерсант».
Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya.
Promak — совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля — у партнера.
Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок «непредсказуем» и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов. Важнейшим фактором стали убытки Bosphorus — около ста миллионов евро в 2016 году.
«Газпрому» принадлежит 71% Bosphorus gas. Свою долю компания продаст местной Sen Group, владеющей остальными 29%, добавляет издание.