В Туркменистане публично сжигают сигареты

Публичное сожжение наркотиков и сигарет, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, состоялось близ поселка Багабат под Ашхабадом, сообщило в среду Туркменское телевидение.

Сожженные наркотические средства и сигареты, незаконно попавшие на территорию страны, были изъяты в ходе ряда спецопераций, проведенных силовыми ведомствами Туркменистана.

На акцию сожжения были приглашены представители посольств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

Собравшимся продемонстрировали наркотические вещества, после чего каждый желающий мог собственноручно отправить упаковку наркотиков или сигарет в топку специальных печей.

По установленным правилам, весь процесс сжигания находился под контролем сотрудников правоохранительных структур и уполномоченных экспертов.