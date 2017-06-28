В Чечне начинают бороться с распространением шиизма

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что власти не допустят распространения в республике идеологий шиизма и ваххабизма. Соответствующее «экстренное заявление» муфтия было распространено в соцсетях.

В этой связи он призвал верующих ни в коем случае не притрагиваться к шиитским книгам и не руководствоваться ими.

«Такие книги, как Аятолла Сайид Али Систани «Сборник фетв», Хусейн Сайиди «Личность Пророка Ислама», «Личность Али ибн Аби Талиба» и многие другие сбивают с толку молодежь. Если вам неизвестен автор книги или вы сомневаетесь в ее истинности, не продавайте, не покупайте и не читайте их! Существуют и переводы на русский язык, выпущенные шиитами. Нельзя их читать и руководствоваться ими!», — заявил чеченский муфтий.

Межиев выразил уверенность, что в Чеченской Республике «не пройдет ни шиизм, ни ваххабизм».