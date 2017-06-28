Ильхам Алиев начал переговоры с премьером Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в среду встретился с премьер-министром Польши Беатой Шидло, сообщает АзерТадж.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в среду встретился с премьер-министром Польши Беатой Шидло, сообщает АзерТадж.
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