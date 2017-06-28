Израильский политолог Авигдор Эскин в Карабахе

Израильский политолог Авигдор Эскин посетил Нагорный Карабах, где встретился с представителями карабахских сепаратистов, сообщает армянское издание Armedia.

"Я приехал сюда не только с тем, чтобы что-то рассказать, а главным образом для того, чтобы научиться. Армянский народ, подаривший человечеству множество известных людей, достоин внимания и уважения, его опыт должен быть осмыслен всем человечеством", – отметил Авигдор Эскин.

Сообщается, что Авигдор Эскин посетил т.н. парламент «НКР», где обсуждался вопрос нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что за несанкционированный визит в Нагорный Карабах иностранный гражданин вносится в «черный список» МИД с последующим запретом на въезд в Азербайджан.