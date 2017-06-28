Грабители избили охранника и спалили дачу в Баку

В Баку двое мужчин ворвались в дачный дом, избили охранника и устроили пожар. Как сообщает АПА, 27 июня около 02:00 двое неизвестных проникли в дачный дом в поселке Зиря Хазарского района, ударили охранника Игоря Васина тупым предметом, а затем взяв стройматериалы, устроили пожар.

И.Васин доставлен в больницу. В результате оперативно-розыскных мер сотрудники 1-го отделения полиции Хазарского РУП задержали подозреваемых, жителей Астаринского района Ровшана Мамедова и ранее судимого Шахлара Новрузова.

По факту ведется расследование.