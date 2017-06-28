Синоптики обещают дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг местами ожидается кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный, северный, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 30-35, в Баку ночью – 20-22, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью в пределах 75-85, днем - 55-65 процентов.