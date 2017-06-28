Молодого азербайджанца осудили за оправдание терроризма

В Кирове 22-летнего жителя Азербайджана осудили за публичные призывы к осуществлению терроризма в Интернете. Об этом сообщают российские СМИ.

Как установили в суде, в 2015 году гражданин Азербайджана, находясь в квартире в Кирове, разместил на своей странице в соцсети аудиозаписи. Они, согласно заключению экспертов, содержали призывы к участию в терроризме, признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к немусульманам и атеистам. Отмечается, что злоумышленника выявили сотрудники ФСБ.

В результат суд приговорил молодого человека к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении.