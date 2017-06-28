В Каракасе очевидцы засняли нападение, совершенное правоохранителем Оскаром Пересом, бросившим вызов президенту Николасу Мадуро.

Офицер Перес - сотрудник корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции страны (CICPC). По информации канала NTN 24, он похитил вертолет CICPC и атаковал на нем здания Верховного суда и МВД.

На вертолете была растяжка, гласившая: «350. Свобода». Эта цифра, как сообщают СМИ, является отсылкой к ст. 350 венесуэльской Конституции, позволяющей гражданам не признавать власть в случае нарушения ею демократических ценностей и прав человека.





