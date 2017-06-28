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Беларусь и Азербайджан договорились поддерживать друг друга в ПА ОБСЕ

Автор: Отдел информации 

Беларусь и Азербайджан договорились поддерживать друг друга по всем вопросам повестки 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с послом  Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

Болеслав Пирштук выразил удовлетворение по поводу личной встречи, особо отметил вклад посольства Азербайджана в дело развития белорусско-азербайджанских отношений, а также выразил уверенность, что это взаимодействие выйдет на новый качественный уровень.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия сторон в международных организациях, где Беларусь и Азербайджан регулярно оказывают поддержку друг другу. Также обозначены направления совместной работы во время 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Собеседники договорились оказывать взаимную поддержку по всем вопросам повестки дня.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Планируется насыщенная программа, включающая заседание постоянного комитета ПА ОБСЕ и общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

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