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Евросоюз продлил санкции против России

 

Евросоюз в среду официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Решение принято", — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.

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