Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз в среду официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Решение принято", — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.