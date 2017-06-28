Азербайджан объявил в розыск политэмигранта-самозванца

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, эмигрировавшего с помощью фальшивого удостоверения о членстве в партии «Мусават».

Как сообщает АПА, Эльнур Айдын оглу Мирзоев (1977 г.р.) обвиняется по статьям 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа) и 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации не правомочными на то лицами) УК АР.

Так как в настоящее время обвиняемый находится за границей, он объявлен в розыск.

Отметим, имя Э.Мирзоева несколько лет назад упоминалось в «деле о мигрантах». Согласно информации СМИ, Э.Мирзоев эмигрировал посредством удостоверения о членстве в партии «Мусават».

В партии же утверждают, что документ фальшивый.