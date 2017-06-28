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Министр обороны Армении заявил о 8 погибших азербайджанских солдатах + комментарий Минобороны Азербайджана

 

Министр обороны Армении Виген Саркисян, выступая перед журналистами, заявил о потерях азербайджанской армии в результате боев на линии фронта.

«По подтвержденным данным, за 10 дней у азербайджанской стороны 8 жертв. По неподтвержденным данным, цифра больше», - отметил Саркисян, слова которого цитируют армянские СМИ.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана опровергли данную информацию, назвав заявление армянского министра лживым.

«Дилетантское заявление министра обороны Армении не основано ни на каких реальных фактах и распространяется в целях пропаганды. У Армении нет ни военных, ни экономических, ни человеческих, ни каких-либо других ресурсов, чтобы нанести тяжелый удар по Азербайджану», - заявили в Минобороны агентству АПА.

В оборонном ведомстве Азербайджана посоветовали Вигену Саркисяну заняться смертельными случаями в армянской армии.

«Именно армянская сторона постоянно скрывает факты гибели военнослужащих в своей армии. Виген Саркисян выглядел бы более искренним, если бы вместо озвучивания таких бредовых заявлений раскрыл общественности реальное число армянских военнослужащих, погибших за последние дни в результате ответных действий азербайджанской армии», - говорится в заявлении.

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