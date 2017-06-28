Вирус Petya проник в компьютеры в Азии

Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry и уже поразивший компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы и США, добрался до стран Азии.

В результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk, передает Bloomberg.

Есть признаки, что вирус начинает распространяться в Китае, но масштабных сбоев пока не выявлено.

Эксперты вирусной лаборатории ESET ранее заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины.