Вирус Petya проник в компьютеры в Азии

Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry и уже поразивший компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы и США, добрался до стран Азии.
В результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk, передает Bloomberg.
Есть признаки, что вирус начинает распространяться в Китае, но масштабных сбоев пока не выявлено.
Эксперты вирусной лаборатории ESET ранее заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины.