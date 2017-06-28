Путин: «Россия и дальше будет усиливать армию»

Российская армия продолжает крепнуть, о чём свидетельствует в том числе и военная операция в Сирии по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с лучшими выпускниками военных академий и университетов.

Глава государства выразил уверенность, что молодые люди смогут применить полученный багаж знаний на практике, стоя на страже Родины. Тем более, что нынешняя ситуация с усилением терроризма требует совершенствования военных сил.

«Армия укрепилась, это показывает и операция в Сирии. Но мы и дальше будем наращивать боевую мощь армии», - сказал он.