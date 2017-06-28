Все больше азербайджанцев строят бизнес в Анталии

В турецкой Анталии с каждым годом увеличивается количество компаний с азербайджанским капиталом. Сейчас в городе работает более трех тысяч компаний с иностранным капиталом, что больше, чем в прошлом году, на 4,3%, сообщают турецкие СМИ.

В настоящее время в Анталии больше всего российских (500), немецких (450) и нидерландских (182) компаний. Также с числом более сотни компаний на каждую страну, приходится на долю выходцев из Саудовской Аравии, Ирана, Азербайджана, Великобритании, Франции, Казахстана, Украины и Америки.

Наибольшее количество вновь открывшихся иностранных фирм и предприятий пришлось на долю компаний с сирийским участием — их стало больше на 42,5 процента.

По словам главы Совета директоров Торгово-промышленной палаты Анталии Давута Четина, Анталия занимает второе место после Стамбула по числу компаний, открытых с участием иностранцев или иностранцами.

«Наша экономика является привлекательной для иностранного капитала. В Анталии проживают выходцы из разных стран, в первую очередь, из России и Германии. Здесь они работают, создают семьи, бизнес и, следовательно, новые рабочие места», — заявил Четин.