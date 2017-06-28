Южная Корея решила торговать «консервированным воздухом»

Южная Корея начинает продажу «консервированного воздуха» в связи с растущим загрязнением окружающей среды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.

Производством баллончиков с горным воздухом занялся уезд Хадон на юго-востоке страны (провинция Кёнсан-Намдо) совместно с одной из канадских компаний.

На этой неделе в поселке Ыйсин откроется фабрика площадью 99 квадратных метров, где будут производить баллоны, рассчитанные на 160 глотков свежего воздуха с ароматом кипариса. Для этого воздух собирают на высоте 700-800 метров в горах Чирисан.

Цена таких воздушных «консервов» в Южной Корее составит примерно 13 долларов. В день завод планирует производить от одной до двух тысяч баллончиков с воздухом. Планируется поставлять этот воздух в Китай, Индию и на Ближний Восток.