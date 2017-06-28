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Анджей Дуда: «Азербайджан является важным партнером Польши»

 

Азербайджан является важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря, сказал президент Польши Анджей Дуда в Варшаве на азербайджано-польском бизнес-форуме, сообщает АзерТАдж.

«Сегодня мы реализуем новый проект. То есть, участвуем в этом мероприятии, направленном на расширение экономических отношений между Польшей и Азербайджаном. Хочу выразить особую признательность AZPROMO, так как Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане принимал непосредственное участие в организации этого мероприятия. Мы видим, что здесь представлены компании по различным отраслям нашей экономики. Считаем, что это позволит нам наладить новые контакты, и наши деловые отношения станут еще более интенсивными», - сказал президент Польши.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеет широкие перспективы, так как наши страны могут сыграть особую роль в восстановлении исторического Шелкового пути.

«В 2016 году наш товарооборот составил примерно 100 миллионов долларов США. Надеюсь, что благодаря визиту господина президента Ильхама Алиева в нашу страну товарообмен еще более возрастет. В ходе беседы и во время проведенных сегодня переговоров мы особо коснулись экономических отношений. Мы пришли к такому мнению, что необходимо еще больше открыть наши экономики друг для друга и выступать с единой позиции на международном уровне.

Думаю, так же, как мы повысили в последние десять лет товарооборот с другими зарубежными партнерами, мы должны повысить этот уровень и с Вашей страной. Отмечу также, что глобальные рейтинговые организации считают сегодня Польшу одним из трех наиболее привлекательных инвестиционных центров в Европе. Поэтому хотел бы, чтобы азербайджанские компании пришли в нашу страну и вкладывали инвестиции. Мы являемся шестой самой крупной экономикой Европейского Союза», - сказал Анджей Дуда.

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