Госдеп США похвалил Вилаята Эйвазова

Госдеп США опубликовал свой ежегодный доклад по проблеме торговли людьми в мире, а также оценки того, как власти разных страны противодействуют такой торговле. Свои оценки Госдеп выносит исходя из того, насколько действия властей соответствуют принятому в 2000 году Закону о защите жертв торговли людьми (TVPA) с основными поправками, принятыми в 2008 и 2013 годах.

«Отчет о торговле людьми освещает как достигнутые нами успехи в борьбе с этим явлением, так и стоящие перед нами проблемы», - сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, представляя данный доклад.

В отчете говорится, что Азербайджан размещен во второй группе стран, которые ведут борьбу с торговлей людьми. Госдеп констатирует серьезные шаги, предпринимаемые правительством в этой сфере. Несмотря на все это, по некоторым параметрам Азербайджан все еще не смог обеспечить минимальные параметры.

Госдеп США отмечает, что Азербайджан помещен во вторую группу стран из-за того, что правительство усилило борьбу с торговлей людьми.

Вместе с тем Госдеп советует правительству Азербайджана расследовать случаи с принуждением к труду, а также увеличить финансирование приютов для жертв торговли людьми, созданных со стороны НПО.

В целом, Госдеп США рекомендует правительству Азербайджана увеличить сотрудничество с различными НПО и тщательно расследовать выявленные ими случаи торговли людьми.

В отчете также говорится, что правительство усилило защиту лиц, ставших жертвами торговли людьми. В прошлом году было выявлено 70 таких жертв, подавляющее количество которых женщины.

Кроме того отмечается, что на защиту каждой жертвы торговли людьми было потрачено 154 маната, тогда как в прошлом году эта цифра составила 109 манатов. Жертвам торговли людьми также была предоставлена единовременная помощь в размере 400 манатов.

В отчете также указывается, что за последние 5 лет Азербайджан играл роль страны источника и транзитера для мужчин и женщин, столкнувшихся с трудовой и сексуальной эксплуатацией.

Кроме того, в отчете Госдепа отмечено, что в Азербайджане принуждают к попрошайничеству детей цыган, а также распространены случаи эксплуатации домработниц из Филиппин.

Напомним, что национальным координатором по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане является замминистра внутренних дел Вилаят Эйвазов. В апреле этого года он представил в Милли Меджлисе доклад о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане.