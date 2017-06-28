В Украине подорвали автомобиль с полковником СБУ

На Украине в районе Константиновки (Донецкая область) был подорван автомобиль, в результате чего погиб полковник Службы безопасности Украины, еще три человека получили ранения, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.