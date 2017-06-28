Дуров согласился сотрудничать с Роскомнадзором

Павел Дуров заявил, что не возражает против использования открытых данных для регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

При этом он отметил, что команда мессенджера не будет выполнять «закон Яровой».

«Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализуемый технически „закон Яровой“ — равно как и другие законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», — сказал он.

Он добавил, что команда мессенджера готова работать только на том уровне сотрудничества, который «демонстрирует во всех остальных странах», а именно — «продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама».