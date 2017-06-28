Неопределенность вокруг Аграмунта в ПАСЕ

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт исключен из состава политической группы в Ассамблее, но остается членом испанской делегации, сообщил РИА Новости источник в Группе европейской народной партии.

«Он больше не член группы, да, но это не мешает ему быть членом испанской делегации», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Аграмунт возглавлял группу, сейчас ее возглавляет немецкий парламентарий Аксель Фишер. У главы группы 11 заместителей из Монако, Греции, Италии, Венгрии, Ирландии, Швейцарии, Румынии, Германии, Литвы, а также двое из Украины (Георгий Логвинский, Сергей Соболев).