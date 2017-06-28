Подписаться на уведомления
 

Глава Пентагона: «Путин создает неприятности за рубежом»

 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе лекции в немецком университете обвинил президента России Владимира Путина в создании "неприятностей за рубежом", добавив, что эта практика вряд ли поможет народу России "вновь обрести надежду".

"Российский лидер чинит неприятности за пределами границ России, но это не поможет ей восстановить благополучие или вновь обрести надежду", - цитирует слова Мэттиса агентство Рейтер.

Мэттис совершает уже четвертый официальный визит в Европу с момента назначения министром обороны США. Главной темой его предыдущих визитов было обсуждение взаимоотношений стран-партнеров НАТО, в том числе финансовых отношений внутри блока.

Так, в ходе визита в январе Мэттис заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга а том, что Вашингтон придает альянсу большое значение.

200 просмотров


Старости
В Чечне начинают бороться с распространением шиизма
В Чечне начинают бороться с распространением шиизма
Наша погода
Сегодня 37° / 22°
29 Июн 33° / 23°
30 Июн 31° / 23°
1 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Командующего ВВС Франции уличили в полетах к семье на истребителе
Глава Пентагона: «Путин создает неприятности за рубежом»
Неопределенность вокруг Аграмунта в ПАСЕ
Дуров согласился сотрудничать с Роскомнадзором
В Украине подорвали автомобиль с полковником СБУ
В Баку женщина избила мужчину на глазах у полицейских видео
Экс-президент тайно бежал из Приднестровья
Госдеп США похвалил Вилаята Эйвазова
Анджей Дуда: «Азербайджан является важным партнером Польши»
Южная Корея решила торговать «консервированным воздухом»
Все больше азербайджанцев строят бизнес в Анталии
Азербайджанец на «Жигулях» отверг помощь чемпиона Формулы фото
Путин: «Россия и дальше будет усиливать армию»
Вирус Petya проник в компьютеры в Азии
Министр обороны Армении заявил о 8 погибших азербайджанских солдатах + комментарий Минобороны Азербайджана
Азербайджан объявил в розыск политэмигранта-самозванца
Евросоюз продлил санкции против России
ВВС Турции бомбят север Ирака
Беларусь и Азербайджан договорились поддерживать друг друга в ПА ОБСЕ
Так мятежники на вертолете атаковали МВД Венесуэлы видео
В Украине заявили о победе над вирусом Petya
Молодого азербайджанца осудили за оправдание терроризма
Синоптики обещают дожди
Аэропорт Эдинбурга остался без света
Грабители избили охранника и спалили дачу в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться