Глава Пентагона: «Путин создает неприятности за рубежом»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе лекции в немецком университете обвинил президента России Владимира Путина в создании "неприятностей за рубежом", добавив, что эта практика вряд ли поможет народу России "вновь обрести надежду".

"Российский лидер чинит неприятности за пределами границ России, но это не поможет ей восстановить благополучие или вновь обрести надежду", - цитирует слова Мэттиса агентство Рейтер.

Мэттис совершает уже четвертый официальный визит в Европу с момента назначения министром обороны США. Главной темой его предыдущих визитов было обсуждение взаимоотношений стран-партнеров НАТО, в том числе финансовых отношений внутри блока.

Так, в ходе визита в январе Мэттис заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга а том, что Вашингтон придает альянсу большое значение.