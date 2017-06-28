Командующего ВВС Франции уличили в полетах к семье на истребителе

Французские журналисты выяснили, что исполняющий обязанности командующего ВВС Франции генерал Ришар Ребуль регулярно совершал полеты на служебном истребителе из Бордо в Прованс, где находится дом его семьи.

Генерал одновременно занимает должность начальника авиационной школы в Бордо. Для 600-километровых перелетов он использовал принадлежащий школе учебный истребитель Alphajet, сообщает Le Figaro.

Такие полеты Ребуль совершал не менее десяти раз, начиная с августа 2016 года. Кроме этого, он как минимум однажды использовал в личных целях транспортный самолет вместе с экипажем.

Информация об использовании генералом служебных самолетов уже дошла до министра обороны страны Флоранс Парли, которая дала указание провести внутреннее служебное расследование по данному вопросу. По итогам отчета, в случае выявления неправомерного использования воздушных средств, будут сделаны выводы дисциплинарного характера.