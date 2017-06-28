Трамп обрушился с критикой на Washington Post и Amazon

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в Twitter на газету Washington Post и интернет-магазин Amazon.



"#AmazonWashingtonPost, известный как защитник уклоняющегося от уплаты интернет-налогов Амазона (а он должен платить), — это фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter.

Это не вполне ясное высказывание можно трактовать так, что, по мнению Трампа, газета представляет собой "фейковые новости" и защищает своего хозяина — интернет-гигант Amazon, который в свою очередь не платит полагающиеся налоги.

При этом Washington Post принадлежит Amazon не напрямую, а лично основателю Amazon миллиардеру Джеффу Безосу, который купил эту газету в 2013 году.