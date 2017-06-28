Иран категорически против какого-либо участия Израиля в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. По информации агентства Mehr News, спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что участие Израиля в урегулировании нагорно-карабахского конфликта будет иметь негативные последствия.

Такое заявление Лариджани сделал на встрече со спикером парламента Армении Арой Баблояном в кулуарах второй ежегодной встречи спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле.

Али Лариджани отметил, что вопросы между Арменией и Азербайджаном должны быть урегулированы без вмешательства извне.

Лариджани также выразил готовность Ирана расширить сотрудничество с Арменией в сферах энергетики, транзита и транспорта, призвав к скорейшему выполнению соглашений между двумя сторонами по строительству электростанций и линий электропередач.

Он также призвал к созданию рабочей группы для реализации соглашения об обеззараживании реки Аракс, которая протекает по территории Турции, Армении, Азербайджана и Ирана.