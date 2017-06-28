Международная коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. По его информации, погибли не менее 40 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор.

Как уточняется, жертвами стали в основном женщины и дети в деревне ад-Дублян в районе Маядин. Бомбы сбросили «те же самолеты, которые использует международная коалиция в Сирии».

После атаки жители деревни покинули свои разрушенные от авианалета дома и укрываются в пустыне, опасаясь новых ударов.

В июне при авиаударе международной коалиции в Сирии погибла семья из 12 человек в поселке Телль-Шаер, неподалеку от границы с Ираком. Также сообщалось о 14 жертвах среди мирного населения в районе Мафрак эль-Джизра в городе Ракка.