Власти КНДР хотят казнить бывшего президента Южной Кореи

Власти Северной Кореи издали указ о смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и экс-главу разведки, обвинив их в заговоре с целью убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. При этом Пхеньян требует у Сеула выдать «обвиняемых».

Как сообщает ЦТАК, «Пак Кын Хе была вдохновителем заговора, целью которого было убийство Ким Чен Ына в 2015 году», в связи с чем «предатель Пак Кын Хе должна быть казнена». При этом ЦТАК не указывает, каким образом оно узнало о так называемом «заговоре». Однако отметим, что на этой неделе статью об этом опубликовала японская газета Asahi Shimbun. В свою очередь, Национальное агентство разведки Южной Кореи заявило, что утверждения о заговоре с целью убийства Ким Чен Ына «не имеют под собой никаких освнований».

«Мы заявляем о том, что приговорили к смертной казни предателя Пака Геун-ги и экс-директора марионеточной разведки ... преступников отвратительного государства, которое спонсирует террористов», - отмечается в публикации ЦТАК.