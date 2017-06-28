Бои в Ливии

Ливийская армия отвоевала у террористов несколько районов в центре Бенгази в результате боев в среду, сообщил РИА Новости глава пресс-службы военного командования Халифа аль-Обейди.



Ливийская армия под руководством маршала Халифы Хафтара ведет операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ и "Аль-Каида" более двух лет.

Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.

"Силы армии смогли установить контроль над районом рынка Аль-Хашиш, гробницы Омара аль-Мухтара и Амра ибн аль-Аса, а также зданием Аль-Халидж в центре города", — сообщил аль-Обейди.