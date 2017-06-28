В России осудили наркобаронов из Азербайджана

В Забайкальском крае двое уроженцев Азербайджана - Эльшад Шахбазов и Акиф Сулейманов - осуждены за сбыт героина организованной группой и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Наркотическое средство обнаружила специально обученная собака в Хилке в 2012 году. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установлено в суде, Шахбазов, проживая в Иркутске, организовал преступную группу для приобретения, хранения, перевозки и сбыта героина в Приморском крае, в которую вовлек своего земляка Сулейманова, последний привлек троих лиц.

Действия этой группы были пресечены после того, как в 2012 году на станции Хилок сотрудники транспортной полиции с помощью служебной собаки выявили факт перевозки в пассажирском поезде партии героина массой 3451,379 грамм.

В процессе следствия также был установлен факт организации Шахбазовым перевозки в пассажирском поезде от Иркутска до Находки 497,593 гр. героина, спрятанного в автомобильном огнетушителе, - сказали в пресс-службе. За совершение преступлений Шахбазов приговорен судом к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Сулейманов - к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.