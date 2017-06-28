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Трамп настроил против себя весь мир Наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Если страна по ключевым позициям занимает лидирующее положение в мире, ее внутренние дела не могут быть безынтересны за пределами собственных границ. Исследовательская компания Pew Research замерила уровень репутации Дональда Трампа по всему миру, и картинка вышла удручающая.

Соцопрос был проведен в 37 странах, и лишь в России и Израиле число тех, кто ждет от президента США позитивных шагов на международной арене, превышало количество людей с негативными ожиданиями. И если не удивительно очень небольшое число поклонников Трампа в Мексике, на границе с которой он хочет поставить стену: лишь 5%, то поражает отсутствие доверия к нему среди стран, которые являются традиционными союзниками США. Позитивно настроены лишь 11% немцев, 14% французов, 22% британцев и канадцев. При этом везде в этих странах положительное отношение к Бараку Обаме к концу его президентства было намного больше, чем у половины опрошенных.

Характерно, что показатели отношения к американскому президенту сейчас, в начале правления Трампа, напоминают цифры, которые были у Джорджа Буша-младшего в конце второго срока. Это настоящий рекорд по скоростному внушению недоверия.

В среднем Дональд Трамп не пользуется доверием у 74% граждан в 37 странах, и лишь 22% склонны ему доверять. Этот показатель меньше даже, чем у Владимира Путина, у которого это соотношение составляет 59% к 27%. Чуть лучше, чем у российского президента, показатели китайского руководителя Си Цзиньпина: 53% к 28%. И лишь у Ангелы Меркель позитивная разница доверия и недоверия: о позитивном отношении к ней заявили 42% опрошенных, а 31% ей не доверяет. При этом в Европе средний уровень доверия главе германского правительства 60%. Недаром нынче говорят, что место лидера западного мира принадлежит именно ей.

Что же касается Дональда Трампа, то большинство опрошенных не в восторге от его личных качеств. 75% находят его высокомерным, 65% нетолерантным, 62% просто опасным. При этом 55% готовы видеть в нем сильного лидера, это, очевидно, скорее сила каприза, чем сила руководителя, способного организовать поддержку своей позиции и опираться на доверие. Действительно, выглядит опасным. Лишь 26% считают, что Трамп достаточно подготовлен для президентского поста. И только 23% склонны верить, что его заботят проблемы простых людей. В общем, мир, мягко говоря, не в восторге от нынешнего американского президента. 

Такое отношение к лидеру Соединенных Штатов в основном не переносится на остальных американцев, которые вызывают позитивные чувства в среднем у 58% граждан в странах, где проводилось исследование. Но к самим Штатам доверие упало после того, как Трамп сменил Обаму, и лишь в России зафиксировали настоящий скачок позитива – плюс 26% по сравнению с президентством Обамы. Видимо, российская пропаганда, так приветствовавшая победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, может похвастаться серьезной эффективностью. Насколько эти показатели обрадуют республиканцев, отбивающих атаки на своего лидера и его команду за подозрительные связи с русскими, вот вопрос.

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