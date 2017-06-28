Путин о попытках вмешательства иностранных спецслужб

Иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние процессы в России, заявил президент Владимир Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР), куда он прибыл поздравить офицеров с 95-летием нелегальной разведки, передает РИА Новости.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что эффективная работа всех российских спецслужб и, в частности, СВР, является одной из важнейших гарантий «суверенного развития, безопасности и стабильности России».

«Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры», — добавил он.