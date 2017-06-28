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Массовые протесты в Марокко ранены десятки полицейских

 

Порядка 80 стражей порядка получили ранения в ходе протестов на севере Марокко, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в понедельник 50 полицейских получили ранения в городе Эль-Хосейма. По словам источника, большинство стражей порядка пострадали от того, что протестующие забрасывали их камнями.

Еще 29 сотрудников полиции получили ранения в ходе протестов в соседнем городе Эмзуран во вторник.

Неспокойная обстановка в городе Эль-Хосейма сохраняется с октября прошлого года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу. Гибель рыбака спровоцировала волну протестов против "коррупции и несправедливости".

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