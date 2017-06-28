Александр Проханов после визита в Азербайджан: "Ильхам Алиев оказал мне честь"

Российский писатель и общественный деятель Александр Проханов после возвращения из Баку дал интервью изданию «Комсомольская правда». В частности, Проханов рассказал о деталях своего визита в Азербайджан, встречах с президентом и вице-президентом страны. Haqqin.az представляет читателям данное интервью без изменений.

- Алло, Александр Андреевич! Я так понял, что вы только что - прямо из Баку?

- Да, ночью прилетел. Во время моего визита в Баку мы полтора часа беседовали с президентом Алиевым. Я обсуждал с ним самые насущные проблемы Азербайджана, России и всего человечества.

- А с вице-президентом, с супругой Ильхама Гейдаровича, - Мехрибан Алиевой вы не беседовали случайно?

- Да, я был на следующий день приглашен к вице-президенту, госпоже Алиевой, и наша беседа длилась 45 минут. Но здесь мы говорили не о политике, а о философии, о взглядах на жизнь, об идеях, которые пульсируют в сегодняшнем нашем измученном мире, и это была беседа скорее двух культурологов, чем политиков.

- Какое впечатление на вас произвели супруги Алиевы?

- Очень хорошее. Умные, интеллигентные люди. Мне с ними было интересно. Я благодарен им за эти встречи.

- Вы ездили в Баку по приглашению президента Азербайджана, да, я так понял?

- Да. Это был визит, связанный с приглашением - честь, которую мне оказал президент Азербайджана. И в результате этого визита мы добились соглашения об открытии в Баку филиала Изборского клуба. С тем, чтобы интеллигенты и интеллектуалы России теснее и чаще общались с интеллигентами и интеллектуалами Азербайджана.

Кроме того, мне очень хотелось посетить мои родовые места – деревню Ивановка, где живут молокане, русские люди, вышедшие в свое время в ХVIII веке из России, и откуда мои предки. И я воспользовался случаем, чтобы побывать в этой чудесной молоканской деревне.

Разве ваши предки из Азербайджана?

- Мои предки из молоканской русской деревни, которая осталась на территории будущего Азербайджана…

- Серьезно?

- Ну, ведь русские уходили на Кавказ, вот это одна из ветвей.

- Очень интересно. То есть, вы приехали оттуда не с пустыми руками…

- Я приехал оттуда, конечно, не с пустыми руками, потому что молокане одарили меня молоканским вином, фруктами, но главное – я приехал не с пустой душой. Потому что мне удалось слышать эти божественные молоканские песнопения, есть лапшу, которой меня кормила в детстве бабушка, и был такой момент, когда даже на моих глазах выступили слезы, такое было у меня душевное волнение.

- Помню, одно время вы специально для «Комсомольской правды» исполняли разбойничьи песни. А можете что-то исполнить из своего молоканского репертуара?

- Нет, у меня нет молоканского репертуара, потому что это очень сложные духовные напевы, и я их просто не смогу воспроизвести, надо там жить, в этой молоканской деревне.

- Понял. Ну что, с возвращением, с приездом.

- Хорошо, Саша. Все. Обнимаю.