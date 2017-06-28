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ЧП в море: пострадали пять сотрудников SOCAR

 

Пять сотрудников SOCAR получили различные травмы при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление SOCAR.

«28 июня примерно в 13:50 по местному времени сотрудники Управления по геофизике и геологии при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова потеряли управление на лодке и столкнулись с основанием площадки №34», - отмечается в сообщении SOCAR.

В результате инцидента пострадали пять из семерых человек, находившихся в лодке.

«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №1. В настоящее время выясняются причины инцидента», - подчеркивает SOCAR.

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