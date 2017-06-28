В Газахе на берегу реки обнаружен труп

В Газахском районе на берегу реки Агстафачай обнаружен труп жителя района Гошгара Мамедова (1983 г.р.).
Как передает АПА, обстоятельства его гибели пока неизвестны.
По факту прокуратурой Казахского района ведется расследование.
В Газахском районе на берегу реки Агстафачай обнаружен труп жителя района Гошгара Мамедова (1983 г.р.).
Как передает АПА, обстоятельства его гибели пока неизвестны.
По факту прокуратурой Казахского района ведется расследование.
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